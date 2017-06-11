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مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ أكثر من ٣٨ ألف حكم قضائي متنوع خلال ٢٤ ساعة
وزارة الداخلية

مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ أكثر من ٣٨ ألف حكم قضائي متنوع خلال ٢٤ ساعة

2017-06-11 15:29:40
أ ش أ

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية على مدار ٢٤ ساعة ، عن تنفيذ ٣٨ ألفا و١٩٧ حكما قضائيا متنوعا ، شملت تنفيذ ٢٣٢ حكما جنائيا و١٤ ألفا و١٧٨ حكم حبس جزئيا وألفين و١٢٣ حكم حبس مستأنفا و١٨ ألفا و٢٥٤ حكم غرامات و3 آلاف و٤١٠ أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.

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