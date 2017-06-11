قال أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيجهز تقريرًا شاملًا عن تدريبات الفريق ومباراة الإنتاج الحربي الودية لتقديمة لحسام البدري، المدير الفني، بعد عودته من كندا الثلاثاء المقبل.

يذكر أن أيوب يقود تدريبات الأهلي خلال الفترة الماضية؛ بسبب تواجد حسام البدري في كندا لزيارة أسرته.