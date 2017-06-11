أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، برئاسة وديع الجرىء، أن المباراة المرتقبة التى تجمع بين منتخبى تونس ومصر، بملعب “رادس”، ضمن منافسات الجولة الاولى بالمجموعة العاشرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون ستشهد وقوف الجميع “دقيقة حداد” قبل انطلاق المباراة.

ذكرت صحيفة “الصباح نيوز” التونسية، أنه تقرر الوقوف “دقيقة حداد” قبل إنطلاق مباراة تونس ومصر، على روح فقيد الرياضة التونسية والرئيس السابق لنادى البنزرتى أحمد القروى الذى وافته المنية منذ أيام قليلة.

من المنتظر أن يحتشد 40 ألف مشجع فى مدرجات ملعب “رادس” لمتابعة مباراة نصر وتونس بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية التونسية، كما ستشهد المباراة السماح بدخول من هم أقل من 18 عاماً للمدرجات بشرط تواجد “ولى الأمر”.

جدير بالذكر أن قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2019 أوقعت منتخبات مصر وتونس والنيجر وسوازيلاند فى المجموعة العاشرة.