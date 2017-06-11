3 طلاب يمزقون أوراق الامتحان بالشرقية و4 يعتدون على الملاحظين2017-06-11 15:23:57
شهدت لجان امتحان محافظة الشرقية عدة تجاوزات خلال امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة، حيث قام 3 طلاب بإدارات أبوكبير وفاقوس وبلبيس بتمزيق أوراق الامتحان.
كما امتنع 3 طلاب بلجنة أحمد صلاح بلال الإعدادية بنين بادارة فاقوس التعليمية عن حل امتحان الفيزياء بعد تدوين بياناتهم على كراسات الإجابة بسبب صعوبة الأسئلة.
كما قام 4 طلاب بالتعدى اللفظى على الملاحظين بلجنة مدرسة أبو مليحة للغات بإدارة أبو كبير التعليمية وتهديدهم بالانتقام منهم لإحكام أعمال الملاحظة ومنعهم من الغش، أثناء تأدية امتحان مادة التاريخ.
كما تشاجر طالبان بلجنة مدرسة عمر الفاروق الرسمية لغات بإدارة شرق الزقازيق.
كما أصيبت طالبة بحالة تشنج حاد بلجنة مدرسة الثانوية بنات واخرى بآلام حادة فى البطن بلجنة مدرسة الإعدادية المهنية بنين بإدارة منيا القمح التعليمية كما أصيبت طالبة بحالة إغماء بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بإدرة غرب الزقازيق الإعدادية وتم نقلهم للمستشفيات لعلاجهم .
كما أصيب رئيس لجنة امتحان بالزقازيق بحالة إغماء عقب إصابته بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم وتم نقلهم جميعا للمستشفيات لعلاجهم .. وتم تحرير محاضر إثبات حالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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