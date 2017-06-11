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وزير الزراعة يستثنى 8 قراريط بالشرقية لبناء معهد ديني عليها
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة‎

وزير الزراعة يستثنى 8 قراريط بالشرقية لبناء معهد ديني عليها

2017-06-11 15:19:55
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وافق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الدكتور عبد المنعم البنا، على استثناء مساحة 8 قراريط من قرار حظر البناء على الأراضى الزراعية وذلك لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام لأبناء محافظة الشرقية.
صرح بذلك محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، اليوم الأحد ، وقال إن تلك المساحة المستثناة تبرع من أحد المواطنين بقرية المنشية بمركز بلبيس لإقامة معهد ديني أزهري ابتدائي لخدمة أبناء المركز..مشددا على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المختصة بهذا المشروع مع عدم السماح بأي تعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة.

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