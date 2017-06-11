مميش: وصول أحدث سفن الخدمات البترولية لتنضم لأسطول هيئة قناة السويس2017-06-11 15:21:55
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس أن السفينة (أحمد فاضل) أحدث سفن خدمات بترولية قد وصلت إلى المياه المصرية أمس السبت لتنضم إلى أسطول هيئة قناة السويس بشركة “التمساح لبناء السفن” إحدى شركات هيئة قناة السويس.
وقال الفريق مميش - فى تصريح اليوم الأحد - إن تلك السفينة الحديثة يحتاجها السوق المصرى بشدة لاسيما فى مجال استخراج البترول وأعمل الصيانة لحفارات البترول لتكون إضافة للقدرات المصرية وليست إضافة لشركة التمساح فقط.
وتابع أن السفينة حملت اسم الفريق (أحمد فاضل) رئيس الهيئة السابق عرفانا بفضله وإنجازاته التى قدمها خلال رئاسته لهيئة قناة السويس، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم رفع العلم على السفينة إيذانا بدخولها الخدمة في احتفال كبير بحضور الفريق أحمد فاضل وعدد من الوزراء وقيادات شركات البترول.
وتعد السفينة ” أحمد فاضل ” أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات بالشرق الأوسط وهى من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول والوحدة تعمل بنظام DP2 والذي يضمن تثبيت الوحدة في نقطة محددة بالبحر دون الحاجة إلى رمي مخاطيف وقدرة ماكينات 9800 كيلووات.
وتم بناء السفينة بترسانة جوانزو الصينية حيث قامت ببنائها شركة CSSC وهى من أكبر الشركات الصينية فى مجال بناء السفن ويبلغ طول السفينة 90 مترا وعرضها 8ر18 متر وحمولتها الكلية 4744 طنا ومجهزة بونش رئيسي حمولة 75 طنا ويعمل بخاصية AHC مما يسمح بحمل أثقال تصل إلى 40 طنا وتثبتها في نقطة محددة تحت سطح البحر بعمق 2000 متر.
وتتميز السفينة بقدرتها على المناورة وسرعة رد الفعل وكذلك تحتوي علي مهبط طائرات الهليكوبتر العملاقة طراز سوبر جامبو ومجهزة لحمل غواصات الكشف والتحكم في خطوط البترول تحت سطح البحر لعمق 2000 متر ويتم التحكم فيها عن بعد ومجهزة لإعاشة 80 فردا وغرف اجتماعات لإدارة المشاريع البحرية بعرض البحر لمنصات البترول.
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