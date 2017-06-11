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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة
هيئة ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

2017-06-11 15:14:56
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن منها 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و9 سفن بضائع عامة.
وذكر “بيان” صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم “الأحد” ، أن إجمالي عدد السفن الموجودة حاليا بالميناء بلغ 22 سفينة، كما توجد 14 سفينة بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.
أما حركة الصادر من الميناء فتضمنت تصدير 2500 طن من اليوريا، و2800 طن من الفوسفات، و3 آلاف و700 طن من علف البنجر، و3 آلاف و650 طنا من الرمل، و3 آلاف و800 طن من المولاس.
وغادر الميناء قطار واحد بحمولة بلغت 1295 طنا من القمح، و74 سيارة بحمولة بلغت 3 آلاف و583 طنا من القمح، ليصل رصيد القمح في صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 143 ألفا و824 طنا، بينما بلغ في مخازن القطاع الخاص بالميناء 117 ألفا و933 طنا.

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