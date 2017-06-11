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الممثل الهندي فريدي داروالا يتعاقد علي بطولة 3 أفلام
فريدي داروالا

الممثل الهندي فريدي داروالا يتعاقد علي بطولة 3 أفلام

2017-06-11 15:07:14
وكالات

تعاقد الممثل الهندي فريدي داروالا علي بطولة 3 أفلام من إخراج صانع الأفلام فيبول شاه، وتعد هذه الخطوة ردا جميلا من الممثل الهندي لأفضال المخرج الذي قدمه لمدينة صناعة السينما الهندية “بوليوود”، حسبما أفاد موقع “ذا تايمز أوف أنديا”.
ولفت فريدي إلي أنه متحمس للبدء في تلك الأعمال الفنية الجديدة، مؤكدا أن ثقة فيبول في موهبته تجعله يبذل أقصي جهده ليقدم أفضل ما عنده وسيبدأ فريدي في تصوير الأفلام قريبا، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
يذكر أن فريدي داروالا هو ممثل هندي عرف بأدواره في عدة أفلام منها “هوليداي” و “كوماندو 2”.

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