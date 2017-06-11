صرح رئيس حي غرب القاهرة اللواء إبراهيم عبدالهادي بأنه سيتم نقل 200 أسرة فقط من أهالي منطقة مثلث ماسبيرو إلى حي الأسمرات، وذلك من إجمالي 4531 أسرة، موضحا أن باقي الأسر إما ترغب في الحصول على تعويض أو الإقامة في المنطقة بعد التطوير.

وأضاف عبدالهادي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - أنه تم اليوم نقل 13 أسرة من أهالي مثلث ماسبيرو إلى حي الأسمرات بالمقطم، ليبلغ من تم نقلهم حتى الآن 27 أسرة، لافتا إلي أنه سبق وأن تم نقل 14 أسرة قبل شهر رمضان.

وأكد أنه سيتم نقل باقي الأسر تباعا عقب عيد الفطر، فضلا عن البدء في صرف التعويضات، وذلك طبقا للحصر الدقيق الذي تم من قبل.