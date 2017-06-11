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طاهر: الزمالك يمتلك افضل حراس مرمي في مصر
احمد الشناوي

طاهر: الزمالك يمتلك افضل حراس مرمي في مصر

2017-06-11 15:17:36

أكد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى فريق الزمالك ، أن مباراة أكاديمية مصر الودية كانت مفيده للفريق الأبيض وشهدت مساركة الحارسين محمود جنش وعمر صلاح على شوطي اللقاء.
واكد طاهر أن الفريق الأبيض يمتلك مجموعة من أفضل حراس المرمى في مصر وسعيد بمستواهم خلال الفترة الحالية.

وشدد مدرب حراس الزمالك علي ان التجارب الودية تكون مفيده للفرق خاصة في توقف مباريات الدوري مؤكدا سعادتة بمستوى الثنائي محمود جنش وعمر صلاح في ودية أكاديمية مصر.

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