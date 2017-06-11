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غالبية المحافظين يبدون رغبتهم في استقالة "ماي"
تريزا ماي

غالبية المحافظين يبدون رغبتهم في استقالة "ماي"

2017-06-11 14:58:24
أ ش أ

أظهر استطلاع للرأي أن رئيسة وزراء بريطانيا، تريزا ماي، فقدت ‏دعم أعضاء حزب المحافظين الذين يريدونها أن تستقيل بعد فشلها ‏في‎ ‎الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت‎ ‎الخميس الماضي في بريطانيا.‏
وبحسب صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، فقد تلقى الموقع الإلكتروني لحزب المحافظين 4 آلاف و 763 ردا بعد 24 ساعة فقط ‏من إطلاقه لاستطلاع حول مستقبل ماي بعد الانتخابات، وأظهرت النتائج أن 65 بالمائة ‏يؤيدون رحيل رئيسة الوزراء ، و31 بالمائة يريدون بقاءها ، وقالوا ” إنه يجب أن تقدم رئيسة ‏الوزراء استقالتها بعدما تسببت في خسارة الأغلبية التي تسمح للحزب بتشكيل حكومة بشكل منفرد”.
ومنذ ظهور النتائج يوم الجمعة الماضي، وصف بعض المحافظين ‏ماي بأنها “زعيمة مؤقتة” وأن وزارتها فشلت في دعمها علنًا.
ويتطلب التصويت بحجب الثقة عن زعامة تريزا ماي، موافقة ‏15 بالمائة من أعضاء البرلمان من المحافظين ، ما يساوي 48 شخصًا .‏. وفي حالة خسارة ماي أغلبية المقاعد في البرلمان، ستجبر على ‏تقديم استقالتها والانسحاب .‏
وأفاد حكم قضائي أن أعضاء البرلمان البريطاني من حزب ‏المحافظين سيواجهون ضغوطًا قوية لخوض تحدي قيادي ‏عند رجوعهم لمدينة وستمنستر، الأسبوع المقبل.‏

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