تقدم فرقة “الورشة” المسرحية المستقلة فنونها المتميزة الشهيرة يوم 18 يونيو على مسرح الضمة التابع لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية بقيادة الريس زكريا إبراهيم، وذلك ضمن برنامج احتفالات المركز بشهر رمضان المبارك.

وتقدم “الورشة” المسرحية ليلة فنية خاصة يجتمع فيها الغناء والحكي والسيرة الهلالية بالإضافة إلى رقص وعزف يقدمه الفريق في لوحة فنية لم تقدم من قبل، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وتعد فرقة “الورشة” المسرحية من أولى الفرق المستقلة التي اعتلت المسرح في مصر، وحرصت منذ بداياتها على دعم مجال الإبداع المستقل فى المنطقة العربية، وبدأت الورشة بتمصير نصوص عالمية بحرية متزايدة، ثم انتقلت إلى استكشاف فنون العرض التراثية وتراث الحياة اليومية المعاصرة، وتجولت عروضها محليا وعالميا، وتهتم “الورشة” بتدريب أجيال من الشباب الموهوبين الراغبين في الاحتراف.