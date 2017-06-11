حمادة هلال ينتهي من تصوير "طاقة القدر" بعد 3 أيام2017-06-11 14:51:51
يواصل النجم حمادة هلال تصوير دوره في مسلسل “طاقة القدر” الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، ويتواجد حاليا داخل استديو خاص بالمسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل استكمال دوره.
وقال هلال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - يتبقى لي 3 أيام تصوير فقط، وانتهي من دوري في المسلسل بالكامل ، معربا عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها على دوره في المسلسل، وهي الردود التي لمسها من الجمهور في الشارع، أو من النقاد الذين أشاروا إلى أنه استطاع أن يقدم دوره بحرفية وتمكن.
«طاقة القدر» يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم يسرا اللوزي، سهر الصايغ، إيهاب فهمي، نرمين زعزع، مي القاضي، إدوارد، حجاج عبد العظيم، حنان سليمان، حنان يوسف، إلهام عبد البديع، ناصر سيف، جميل برسوم، وحمادة بركات، تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد مصطفى.
من ناحية أخرى، يستأنف حمادة هلال تصوير دوره في فيلم “شنطة حمزة” بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، وهو العمل الذي توقف تصويره بسبب انشغال حمادة بتصوير المسلسل، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض السينمائية خلال الأشهر القليلة القادمة
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