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ضبط 148 قضية مخدرات وأكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية خلال 24 ساعة
تهريب مخدرات

ضبط 148 قضية مخدرات وأكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية خلال 24 ساعة

2017-06-11 14:53:32
أ ش أ

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.
وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات مجدى عبد الغفار وزير الداخلية – خلال 24 ساعة - في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 148 قضية، و في مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا حادث سرقة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 8 قطع سلاح أبيض، وضبط 9 قضايا إتجار في الألعاب النارية بمضبوطات أكثر من 5 ملايين وحدة ألعاب نارية، فضلا عن ضبط هارب من السجون العمومية، و49 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وإعادة 4 سيارات مسروقة.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.

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