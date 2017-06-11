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تأجيل محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي إلى 6 يوليو
المستشار معتز خفاجي

تأجيل محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي إلى 6 يوليو

2017-06-11 14:45:35
أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل محاكمة 6 متهمين فى قضية محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، والتي فصلت دائرة المحكمة التي يرأسها في العديد من القضايا المتعلقة بقيادات جماعة (الإخوان) الإرهابية وقضايا الإرهاب التي وقعت في أعقاب ثورة 30 يونيو، إلى جلسة 6 يوليو المقبل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم، حيث أسندت إليهم اتهامات الشروع في قتل المستشار معتز خفاجي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة خلافا لأحكام الدستور والقانون وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة.

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