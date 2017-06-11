تمكنت اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو من تحقيق المفاجأة والتتويج ببطولة رولان غاروس بعد أن فازت في المباراة النهائية على الرومانية سيمونا هاليب.

جاءت نتائج المجموعات 6- 4 و 4- 6 و 3- 6.

وتمكنت أوستابينكو من حسم اللقب الأول لها في مسيرتها الاحترافية، وفازت 6-3 بسهولة نسبيا، لتصبح أول لاعبة لاتفية في التاريخ تفوز ببطولة كبرى رغم أنها في العشرين من عمرها فقط!