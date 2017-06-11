ماتيك ساندز وسفاروفا يتوجان بلقب فرنسا للتنس2017-06-11 14:53:20
فاز الزوجي المؤلف من الأميركية بيثاني ماتيك ساندز والتشيكية لوسي سفاروفا، الأحد، بلقب زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
وفي المباراة النهائية لثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام، فازت ماتيك ساندز وسفاروفا على الزوجي المكون من الأستراليتين آشلي بارتي وكيسي ديلاكوا، بمجموعتين متتاليتين، بواقع 6-2 و6-1.
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