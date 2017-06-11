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الثلاثاء.. حفل توزيع جوائز مسابقة تراثي2 للتصوير الفوتوغرافي بالهناجر
مركز الهناجر للفنون

الثلاثاء.. حفل توزيع جوائز مسابقة تراثي2 للتصوير الفوتوغرافي بالهناجر

2017-06-11 14:48:23
وكالات

يشهد مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا حفل توزيع جوائز مسابقة “تراثي2 للتصوير الفوتوغرافي ” مساء بعد غد “الثلاثاء” ومعرضا لصور المسابقة بالتعاون بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتحت رعاية الكاتب الصحفى حلمي النمنم وزير الثقافة.
وكان قد أغلق جهاز التنسيق الحضاري برئاسة محمد أبو سعدة باب التقدم للاشتراك بالمسابقة التى تقام للعام الثانى على التوالى، وتعتبر من أكبر مسابقات التصوير الفوتوغرافى للمبانى التراثية على مستوى الجمهورية، وتقدم لها 293 متسابقا من كافة المحافظات شاركوا ب 770 صورة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
ويترأس لجنة التحكيم مدير التصوير الشهير الدكتور رمسيس مرزوق، وبعضوية أشرف طلعت، ومحمود عبد السميع، والدكتور حسين بكر، وقيمة الجائزة الأولى 10 آلاف جنيه، والثانية خمسة آلاف، والثالثة ثلاثة آلاف.

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