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فردوس عبد الحميد: "المسرح" تخلى عنى...ولا أفكر فى الاعتزال
فردوس عبد الحميد

فردوس عبد الحميد: "المسرح" تخلى عنى...ولا أفكر فى الاعتزال

2017-06-11 14:41:53
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قالت الفنانة فردوس عبد الحميد عن نفسها، إنها كانت “بنت خجولة معنديش طموح ومكنش ليا ملامح، مكنتش بحب التمثيل، وبتكسف الناس تبصلى”. واعتبرت فردوس، خلال استضافتها ببرنامج “سابقا” مع الإعلامى محمد على خير، المذاع على الراديو 9090، التحاقها بكلية التجارة “غلطة”، مضيفة: “كان قرار خطأ لأنى مكنتش أعرف أن عندى موهبة التمثيل، الموضوع جاء صدفة، وعندماء قراءت إعلان قبول دفعة جديدة لمعهد فنون مسرحية من البنات قدمت فى المعهد”.

وأشارت إلى أن مسلسل “ليلة القبض على فاطمة” مثل لها نقلة فنية، لافتة إلى أن الفنانة أمينة رزق قالت لها: “الدور ده هيعملك حاجة مهمة جدا فى حياتك”. وذكرت أنها لم تترك المسرح لكنه تخلى عنها، مضيفة “كان فى فترة فيها جمود فى المسرح وعدم إبداع، لكن عملت مسرحيات كتيرة فى المسرح القومى”. وعن إمكانية اعتزالها، قالت: “مش ممكن الفنان يقول خلصت اللى عندى، طول ما الإنسان عايش لازم يعطى ويشبع موهبته الفنية، الفنان إذا ظل فترة طويلة مش لا يمارس الفن يعتبر هذا ازمة حقيقة بالنسبة لهن لهذا فاننى لا أفكر فى الاعتزال” وأوضحت أن الفن أعطى لها المتعة وكل ما تتمناه، لكنه فى المقابل أخذ منها الكثير من الوقت والمجهود.

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