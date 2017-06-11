في شهر الخيرات و الرحمة ، أردنا أن نشارككم بنوادر الزاهدين هؤلاء الذين فضلوا الآخرة و زهدوا في الدنيا ، و لم يخشوا في الحق لومة لائم ، لتعرفوا معنا كيف أصبحت الدنيا كالغول ، و ذهاب النوم عن عين الزاهد ، و الحكيمة المجنونة التى أزهلت بن زيد .

7 أمور تمثل الدنيا

صحب رجل راهبا سبعة أيام ، ليستفيد منه شيئا ، فوجده مشغولا عنه بذكر الله تعالى و عن الفكر لا يفتر ، فلما كان اليوم السابع ، التفت إليه قائلا : يا هذا ، قد علمت ما تريد ، حب الدنيا رأس كل خطيئة ، و الزهد في الدنيا رأس كل خير ، و التوفيق نتاج كل خير .

قال : فكيف أعرف ذلك ؟ قال : كان جدى رجلا من الحكماء شبه الدنيا بسبعة أشياء ، فشبهها بالماء المالح يغر و لا يروى وو يضر و لا ينفع ، و بسحاب الصيف يغر و لا ينفع ، و بطل الغمام يغر و يخذل ، و بزهر الربيع ينضر ثم يصفر فتراه هشيما ، و بأحلام الهائم يرى السرور في منامه ، فإذا استيقظ لم يكن في يده إلا الحسرة ، و بالعسل المشوب بالسم الزعاف يلذ و يقتل ، فتدبرت هذه الحروف السبعة سبعين سنة ، ثم زدت حرفا واحدا ، فشبهتها بالغول التى تهلك من أجابها ، و تترك من أعرض عنها .

فرأيت جدى في المنام يقول : يا ابن الرشيد ، إنك مني و أنا منك ، هي و الله الغول التي تهلك من أجابها و تترك من أعرض عنها ، قلت : فبأى شئ يكون الزهد في الدنيا ؟ قال : باليقين ، و اليقين بالصبر ، و الصبر بالعين ، و العين بالفكر ، ثم وقف الراهب ، و قال : خذها منا فلا أراك خلفى إلا متجردا بفعل دون قول ، فكان ذلك آخر العهد به .

الزاهد والنائم

كان أبو عقال علوان بن الحسن من أبناء الملوك ، و كان ذا نعمة و ملك ، فزهد في الدنيا ، و رفض المال والأهل ، و هاجر البناء و الوطن ، و بلغ من العبادة مبلغ المجتهدين .

ثم انقطع إلى بعض السواحل فصحب رجلا يكنى أبا هارون الأندلسي منقطعا مبتهلا إلى الله ، فرأى منه اجتهاد كبير في العمل .

فبينما أبو عقال يسهد ليلة و أبو هارون نائم ، إذا غالبه النوم ، فقال لنفسه : يا نفس ، هذا عابد جليل القدر ينام الليل كله فلو أرحت نفسى فاستلقى قليلا ، فرأى في منامه شخصا ، فتلا عليه ” أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات ” إلى آخر الآية فاستيقظ فزعا ، و علم أنه المراد ، فأيقظ أبا هارون ، و قال له : سألتك بالله ، هل أتيت كبيرة قط ؟

قال : لا يا ابن أخي و لا صغيرة عن تعمد ! فقال أبو عقال : لهذا تنام أنت ، و لا يصلح لمثلى إلا الكر و الاجتهاد ، ثم انقطع إلى العبادة و مات و هو ساجد في صلاته .

الجارية المجنونة

قال عبد الواحد بن زيد : ذكر لي أن في جوانب الإبلة جارية مجنونة تنطق بالحكمة ، فلم أزل أطلبها حتى وجدتها في خرابة جالسة على حجر و عليها جبة صوف و هى محلوقة الرأس ، فلما نظرت إلى ، قالت من غير أن أكلمها : مرحبا يا عبد الواحد .فقلت لها : رحب الله بك ! و عجبت من معرفتها لى و لم ترنى قبل ذلك !

فقالت : ما الذى جاء بك ها هنا ؟ فقلت : جئت لتعظينى . فقالت : واعجباه لواعظ يوعظ ! ثم قالت : يا عبد الواحد ، اعلم أن العبد إذا كان في كفائه ثم مال إلى الدنيا سلبه الله حلاوة الزهد ، فيظل الله حيران والها ، فإن كان له نصيب عند الله عاتبه وحيا في سره .

فقال :عبدى ، اردت ان أرفع قدرك عند ملائكتى و حملة عرشى ، و أجعلك دليلا لأوليائى و أهل طاعتى في أرضى ، فملت إلى عرض من أعراض الدنيا و تركتنى ، فورثتك بذلك الوحشة بعد الأنس ، و الذل بعد العز ، و الفقر بعد الغنى ، عبدى ، ارجع إلى ما كنت عليه أُرجع لك ما كنت تعرفه عن نفسك . ثم تركتنى وولت و انصرفت عنها و بقلبى حسرة منها .