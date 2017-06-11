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"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 7ر12 مليار جنيه
وزارة المالية

"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 7ر12 مليار جنيه

2017-06-11 14:40:07
أ ش أ

طرحت وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر12 مليار جنيه.
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الالكتروني ، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 5ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 263ر20% فيما بلغ أعلى عائد 334ر20% وسجل أقل عائد 799ر18%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 317ر20% في حين سجل أقصى عائد 4ر20% وأقل عائد 999ر19%.

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