طرحت وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر12 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الالكتروني ، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 5ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 263ر20% فيما بلغ أعلى عائد 334ر20% وسجل أقل عائد 799ر18%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 317ر20% في حين سجل أقصى عائد 4ر20% وأقل عائد 999ر19%.