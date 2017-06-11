حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على حلقة مساء أمس من برنامج “رئيس تحرير نفسى”، الذى يقدمه الإذاعى فادى إبراهيم، على الراديو 9090.

وأكدت هنا أن أول حوار فى المجلة سيكون مع الفنانة يسرا، وستكون أغلب الأسئلة عن كيفية حفاظها على جمالها ورشاقتها ونضارة بشرتها.

كما أكد اكثر ما اغضبها من الصحافة عندما أثيرت حولها شائعات انها خضعت لعمليات تجميل،”نفخ وشها” كان من أكثر الأخبار التى أثارت غضبها.

وأكدت هنا أنها تحب صوتها رغم أنها تعتبر نفسها “بنت صوتها تخين”.

البرنامج تدور فكرته حول الصحافة، ويتخيل الضيف أنه رئيس تحرير صحيفة أو مجلة، واختارت هنا أن تكون رئيسة تحرير مجلة متخصصة فى الفن والمرأة والمنوعات، واسم المجلة سيكون “فخفخينا”.