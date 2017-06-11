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طرح الفيديو الدعائي الأول لفيلم الإثارة والمغامرات "هيتمان آند بودي جارد"
سلمى حايك

طرح الفيديو الدعائي الأول لفيلم الإثارة والمغامرات "هيتمان آند بودي جارد"

2017-06-11 14:40:45
وكالات

طرح الفيديو الدعائي الأول لفيلم الإثارة والمغامرة والتشويق “هيتمان آند بودي جارد” من إخراج باتريك هيوجز وبطولة كوكبة من النجوم أبرزهم سلمى حايك، صمويل ل جاكسون، رايان رينولدز وجاري أولدمان، ومن المقرر عرضه في الثالث والعشرين من أغسطس القادم.
ووفقا للموقع الإلكتروني الفرنسي”باري ما تش” فإن فيلم”هيتمان آند بودي جارد” يحكي في أحداث غاية في التشويق والإثارة عن بودي جارد يتم تكليفه لحماية قاتل مأجور وأن أمامهما 24 ساعة من أجل الرجوع إلى لا هاي قبل أن يتم الإمساك بهم من قبل ديكتاتور في أوروبا الشرقية وأعوانه، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

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