وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات طبية إلى الشعب العراقى.

وأصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاته بإعداد شحنة مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية مهداه إلى الشعب العراقى، وتم نقلها عبر الخطوط الجوية العراقية.

يأتي ذلك في إطار الدور المصرى الفعال تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن معهم فى أوقات المحن.