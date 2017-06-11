قامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الأحد بزيارة تفقدية لمركز خدمة المستثمرين، حيث تفقدت صالة تأسيس الشركات الإلكترونية بالمركز بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكتروني لتسيير الخدمات المقدمة للمستثمرين وخدمات الشهر العقارى.

والتقت وزير الاستثمار، بحضور منى زوبع القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، بعدد من المستثمرين وممثلى الشركات، حيث استمعت لآرائهم فى نظام التأسيس الإلكترونى الجديد، وأبرز المعوقات التى تواجههم خلال فترة تأسيس الشركات، كما تحدثت مع عدد من العاملين فى المركز، وأطلعت علي الطرق الجديدة المتبعة للتيسير على المستثمرين.

وفى هذا الإطار، وجهت وزيرة الاستثمار بضرورة إتباع أسهل الطرق للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات واختصار وقت إنهاء إجراءات تأسيس الشركات، مشيرة إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من توسيع صالة تأسيس المركز، كما وجهت بزيادة عدد العاملين من الترجمة والنظم التكنولوجية فى المركز للتسهيل على المستثمر.

وأكدت أن تطوير مركز خدمة المستثمرين، هو أول خطوات تطبيق وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، موضحة أن التطوير خلال الفترة المقبلة سيكون للأداء وحل المشاكل التي تواجه المستمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة، مشددة علي حرص الحكومة على إدخال استثمارات بشكل سريع وتتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار.

ونوهت بأنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.