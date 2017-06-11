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براد بيت في العرض الأول لفيلم الخيال العلمي "أوكجا"
براد بيت

براد بيت في العرض الأول لفيلم الخيال العلمي "أوكجا"

2017-06-11 14:35:52
وكالات

أشعل نجم هوليوود براد بيت العرض الأول لفيلم الفانتازيا والخيال العلمي الأمريكي- الكوري الجنوبي”أوكجا” في نيويورك والذي يقوم ببطولته بحضور فريق العمل جيك جيلنهال، ليلي كولينز، تيلدا سيويلتون وستيفن يون، وقام بإخراج هذا الفيلم الروائي الطويل المخرج الكوري الجنوبي بون جون-هو.
وحسب الموقع الإلكتروني الفرنسي “باري ماتش” فقد أطل براد بيت على الحضور بحلة رمادية اللون تماشت تماما مع لون وجه الذي يعلوه ابتسامة هادئة واثقة في العرض الأول لفيلمه الذي ترشح لعدة جوائز في مهرجان كان السينمائي الدولي وحاز على إعجاب النقاد، مشيرا إلى أن براد بيت كان كثير الضحك فيما يبدو أنه تخطي معاناته بعد طلاقه من النجمة أنجلينا جولي والتي حصلت أيضا على حق حضانة أطفالهما الستة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وأضاف أنه من المقرر عرض فيلم “أوكجا” ومدته ساعتان في الثامن والعشرين من يونيو الحالي في كوريا الجنوبية وأمريكا وستكون متاحة أيضا على “ستريمنج” وهي المرة الأولي التي يعرض فيها فيلم في صالات العرض وعلى ستريمنج في نفس الوقت .

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