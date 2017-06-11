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رمضان في عيون الشعراء .. الحليبي (4)
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رمضان في عيون الشعراء .. الحليبي (4)

2017-06-11 14:39:20
محيط - شيماء فؤاد

في سلسلة “محيط ” رمضان في عيون الشعراء ، اخترنا لكم قصيدة الشاعر السعودى محمود بن سعود الحليبي ” سيد الأزمان” .

و الذى وصف فيه الحليبي شهر رمضان بسيد الأزمان ، و أمير الشهور الذي ينشر الضياء و يمسح عتمة العصيان .

و فيما يلى نص القصيدة :

أهلا بعَوْدِكَ سيدَ الأزمان
يا مسرحَ الصلواتِ والقرآن
أقبلتَ فانتفضتْ صحاري وحشتي
وشدا لغيثكَ خافقي ولساني
رمضانُ في كفيكَ أعذبُ شَربةٍ
تاقتْ إليها مهجةُ الظمآنِ
يا رحمةَ الرحمنِ يا ألقَ التُّقى
أقبِلْ لتشعلَ جذوةَ الإيمان
فلطالما غَلبَتْ علينا شِقْوةٌ
واسترسلتْ مَعزُوفةُ الشيطانِ
انشر ضياءكَ يا أميرَ شهورنا
وامسحْ بجودِكَ عتمةَ العصيانِ
يا روعةَ الأيامِ بين يديكَ كم
في حضنها من متعةٍ وحنانِ
ينساب جودُكَ في حقول شُعُورِنا
فنظلُّ نرفلُ في هُدىً وأمانِ
يا سيدَ الأزمان خذها قُبلةً
صعدتْ إليكَ على ذُرى وُجداني

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