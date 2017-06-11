تواجه نجمة هوليوود الجميلة جيسيكا ألبا مشاكل كبيرة مع عملاء شركتها للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل ” ذا أونيست كومباني” أو الشركة الأمينة ، التي من المفترض أن تكون كل منتجاتها صديقة للبيئة، وذلك بعد وجد بعض عملاء شركتها مادة سلفات لوريل الصوديوم المسببة للسرطان في بعض منتجاتها مما سيضرها لتدفع تعويضات لعملائها.

وذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي “باري ماتش” أن شركة “ذا أونيست كومباني” قد أسستها جيسكا ألبا قبل 6 سنوات والتي بفضلها صنفت على رأس قائمة مجلة “فوربس” الأمريكية لعام 2015 “سيدة الأعمال الأكثر ثراء” في الولايات المتحدة محققة أرباحا تقدر ب 250 مليون دولار من مبيعات هذه الشركة .

وأضاف الموقع أن جيسكا ألبا تواجه موقفا عصيبا بعد أن اتضح أن بعض منتجات شركتها تحتوي على هذه المادة المسرطنة مما سيضطرها إلى دفع مليون ونصف مليون دولار تعويضا لعملائها ويضع مستقبل شركتها على المحك.