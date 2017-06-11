"الكلب الكبير" في قبضة اليابانيين2017-06-11 14:28:00
استحوذت شركة يابانية على أخرى أميركية تطور روبوتات عسكرية، بعد أن فشلت في تقديم نموذج ناجح للحيوان الآلي المعروف بـ” الكلب الكبير”.
وأفادت “سكاي نيوز” بأن شركة “سوفت بنك” اليابانية المتخصصة في الإنترنت والاتصالات، اشترت شركة “بوسطن دينامكس” التي تديرها “غوغل” وتملكها “ألفبيت “، لكن دون الإفصاح عن حجم الصفقة.
وتطور “واشنطن دينامكس” روبوتا عسكريا باسم “أطلس” الذي يعرف أيضا بـ” الكلب الكبير”، وكان من المفترض أن يكون مثل الحيوانات قادرا على التحرك في التضاريس الصعبة.
وأظهر مقطع فيديو شخص يدفع الروبوت الذي ترنح، لكنه استعاد توازنه بصعوبة.
وواجه الروبوت أيضا مشكلات عدة أثناء التحرك في التضاريس الصعبة، وكان أحيانا يحتاج لتدخل بشري عند سقوطه.
وكانت “واشنطن دينامكس” مرتبطة بعقود عدة مع وزارة الدفاع الأميركية لإنتاج الروبوتات، لكنها أخفقت في الالتزام بهذه العقود، مما أدى إلى عرض الشركة للبيع منذ نحو العام.
وكافحت الشركة الأم من أجل تجنيد وسائل لتحقيق العائدات، لكنها حافظت على استمرار الأبحاث والتطوير الخاصة بالروبوتات.
ومعروف أن شركة “واشنطن دينامكس” كانت ممولة من جانب وزارة الدفاع الأميركية، وتحديدا وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة “درابا”.
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