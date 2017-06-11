إطلاق جائزة المهرجان الدّولي للشّعر العربي من تونس

تعتزم جمعيّة المهرجان الدّولي للشّعر بتوزر إحداث جائزة عربيّة للشّعر بعنوان دورة المهرجان السّابعة والثّلاثين لسنة 2017، تقدّر قيمتها بــ: 1000 دينار تونسي.

وحددت الجمعية شروط المشاركة فهي مفتوحة للشّعراء بالوطن العربي، باستثناء أعضاء الهيئة المديرة لجمعية المهرجان وأن يكون الشعر باللّغة العربية وأن تكون المجموعة الشّعرية صادرة سنة 2016.

ويرسل المشارك خمس نسخ ورقيّة من الكتاب على عنوان الجمعيّة: 77 شارع فرحات حشّاد – توزر 2200 الجمهورية التونسية. وكذلك نسخة إلكترونية مصحوبة بسيرة ذاتية وصورة شمسية على البريد الإلكتروني للجمعية: internationalpft@gmail.com

وآخر أجل لقبول المشاركات 25 يونيو 2017، وسيتم اعتماد تاريخ الإرسال الموجود بختم البريد.

وتشرف على إسناد الجائزة لجنة تحكيم تتكون من أعضاء تونسيين وعرب من ذوي الكفاءة والمهنيّة.