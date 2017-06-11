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رشا فؤاد يوميا في "أم تحية الغلباوية"
رشا فؤاد أم تحية الغلباوية

رشا فؤاد يوميا في "أم تحية الغلباوية"

2017-06-11 14:25:54
وكالات

تشارك الفنانة رشا فؤاد في بطولة البرنامج الكوميدي الساخر “أم تحية الغلباوية ” الذي يذاع يوميا على شبكة إذاعة الشباب والرياضة قبيل الإفطار.
وقالت رشا فؤاد – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن البرنامج نقدي ساخر بنكهة كوميدية وينقد بعض السلبيات بالمجتمع أبرزها ظاهرة زواج الصالونات عبر المواقع الإلكترونية واختفاء بعض الأدوية وعدم احترام إشارات المرور، واختطاف الاطفال وسوء تربية الأبناء،لافتة إلى أن هذا هو الموسم الثاني للبرنامج .
ويشارك فى بطولة البرنامج حسان العربي والليبية خدوجة صبري وسيف صالح ،وإخراج ناصر دويدار،تحت إشراف منى المنياوي رئيسة شبكة إذاعة الشباب والرياضة

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