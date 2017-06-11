السعودية تطلق أول جائزة إبداعية للاعتدال في العالم

تطلق المملكة العربية السعودية أول جائزة ابداعية للاعتدال في العالم من خلال جائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال وهي مخصصة للمبدعين والمنتجين والفنانين والمصورين وسيتم التعريف عنها بلقاء تعريفي يقام بجمعية الثقافة والفنون بجدة الأربعاء القادم

وتشمل هذه الجائزة على عدة مجالات ابداعية تبدأ بالمحتوى الرقمي ويندرج تحته الفيلم القصير بما يتراوح مدته من 5-20 دقيقة ويحمل رؤية المشارك الشخصية لمنهج الاعتدال من خلال قصص إبداعية، او اصوات تحكي قصصاً حقيقة جريئة او خلاقة عن الاعتدال

وكذلك المحتوى الرقمي التصوير الفوتوغرافي, رسوم متحركة, صور رقمية و فنون رقمية تحمل رؤية عن منهج الاعتدال وتحقق أهداف الجائزة

كما تضم المسابقة المحتوى المعرفي ويشمل الدراسات الإحصائية الكمية وهي دراسة تتبع المنهج الكمي في جمع وتحليل البيانات وتهدف إلى قياس إحدى الموضوعات المتعلقة بمنهج الاعتدال. ولابد أن تتسم الدراسة الكمية بالعمق والشمولية والتفكير العلمي الناقد على النحو التالي : شبكات التواصل الاجتماعي بين التطرف والاعتدال

الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية في الخارج والمجتمع السعودي بين التعايش والتصنيف وكذلك الترجمة وهي عملية نقل محتوى ذو قيمة علمية واجتماعية وحضارية من لغة الى لغة اخرى بهدف إثراء المحتوى المعرفي عن منهج الاعتدال والوسطية ومد جسور التواصل الثقافي بين الحضارات وتحقيق احدى أهداف الجائزة

والمبادرات الاجتماعية وهي جهود موجهة لتوليد الأفكار والمبادرات واستقطابها وتحويلها إلى واقع ملموس. بحيث يكون لها أثر تنموي اجتماعي مستدام في مجال منهج الاعتدال ونبذ التطرف

ويندرج تحتها المبادرات الاجتماعية الفردية وهي جهود فردية تهدف الى رفع مستوى الوعي ونشر المعرفة بمنهج الاعتدال وذلك بطريقة إبداعية مبتكرة ولها مردود اجتماعي وذلك من خلال أفراد يملكون العديد من الأفكار والمبادرات البناءة ذات المردود الاجتماعي

والمبادرات الاجتماعية المؤسساتية وهي جهود جماعية أو مؤسساتية مستدامة تعمل على تحقيق إحدى أهداف الجائزة بطريقة إبداعية مبتكرة

وتستهدف كافة السعوديين والمقيمين إقامة نظامية بالمملكة وتبلغ قيمة الجائزة ( 900 ) ألف ريال.