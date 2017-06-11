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سامسونج تساهم في "آي فون 8"
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سامسونج تساهم في "آي فون 8"

2017-06-11 14:25:29

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية استعدادها لإنتاج حوالي 80 مليون شاشة من نوع “OLED” لهاتف شركة آبل المرتقب “آي فون 8”، قبل نهاية العام الجاري.

وستقوم ” آبل” بإنتاج هذه الشاشات ليس فقط لآي فون 8، بل حتى لآي فون 7 إس.

وقالت مصادر “أبل إنسايدر” إن طلب شركة أبل الأمريكية سيستحوذ على نحو نصف القدرة الإنتاجية لسامسونغ للأشهر الستة المتبقية حتى نهاية 2017، على أن تستخدم الشركة الكورية الجنوبية إنتاجها المتبقي لتوفير احتياجاتها الخاصة.

وكانت أبل وقعت مع سامسونج اتفاقا لإنتاج شاشات الجيل القادم من هواتف آي فون قبل نهاية العام الجاري.

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق أن أبل ستعتمد على شاشات من نوع OLED التي تتميز بمرونتها ورقتها في أحدث نسخة من هاتفها الذكي آي فون.

وقالت التقارير نفسها إن هذا الطلب سيكلف أبل 5 تريليون وون كوري، أي ما يقارب 4.35 مليار دولار أمريكي.

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