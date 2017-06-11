قررت شركة مصر للطيران تشغيل خط مباشر ومنتظم من القاهرة إلى مطار ناريتا باليابان وربطه بالمدن السياحية الداخلية بداية من الجدول الشتوي الجديد في 29 أكتوبر المقبل بواقع رحلة أسبوعيا قابلة للزيادة.

وقال الطيار شريف عزت رئيس شركة الخطوط الجوية - في بيان اليوم الأحد - إنه تقرر تشغيل ذلك الخط بعد تنفيذ خطة إحلال وتطوير اسطول طائرات مصر للطيران وانضمام طائرات جديدة من طراز البوينج B737/800 NG والتي تعمل علي الخطوط قصيرة ومتوسطة المدى بأحدث وسائل التكنولوجيا والرفاهية مما وفر الطرازات العريضة للرحلات الطويلة ومن بينها السوق الياباني.

وأضاف أنه سيتم تسيير الرحلات الجديدة إلى ناريتا على متن أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B777/300ER التي تتسع لعدد ٣٤٦ راكبا .