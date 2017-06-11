أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية عقيد أحمد المسماري، دعم القيادة العامة للجيش، للقائمة الصادرة عن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، والتي تضم 75 إِرهابياً و9 كيانات على صلة بدولة قطر.

وقال عقيد أحمد المسماري- في بيان – إن القيادة العامة للقوات المسلحة، على علم بالأسماء والكيانات الواردة في القائمة، وأنها وردت في تحقيقات القوات المسلحة مع الأسرى والموقوفين لدى القوات المسلحة.

وأوضح المسماري، أنه بصدد مباشرة التحقيقات حول بعض الأسماء الأخرى غير الواردة في هذه القائمة، ومدى علاقتهم وارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية، في ظل وجود مؤشرات أولية عن ارتباطهم فعلاً بهذه الأنشطة الإرهابية.

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي النائب طلال الميهوب أصدر مساء الجمعة، قائمة بالإرهابيين.