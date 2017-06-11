انضمت مكتبة الإسكندرية إلى اللجنة التوجيهية التابعة للتحالف الدولي لحفظ الإنترنت في الفترة من 2017 إلى 2020. وكانت نتائج الترشح قد أُعلنت في 15 مايو 2017 بعد أن أدلى الممثلون الرسميون للمنظمة بأصواتهم.

وبدأت مكتبة الإسكندرية دورها الجديد في الأول من يونيو، إلى جانب أربعة أعضاء جدد آخرين؛ وهم: مكتبة وأرشيف كندا، والمكتبة الوطنية الإسبانية، ومكتبات جامعة كولومبيا، والمكتبة الوطنية الفنلندية.

جاء ذلك في إطار المشروعات الرقمية التي تقوم بها مكتبة الإسكندرية والتي تستعرض عجائب العصر الرقمي، فقد سعت مكتبة الإسكندرية في العمل على أرشفة الإنترنت كجزء حيوي من مختلف المساعي الرقمية لتوثيق التاريخ بشكل أفضل للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن التحالف الدولي لحفظ الإنترنت أُنشئ كمنظمة تضم عددًا من الأعضاء عام 2003، وهي مكرسة لتطوير أدوات ومعايير وممارسات أرشفة الإنترنت مع تعزيز التعاون الدولي واستخدام الإنترنت بشكل واسع النطاق.

انضمت مكتبة الإسكندرية إلى التحالف الدولي لحفظ الإنترنت في أكتوبر عام 2010، لتوفر بذلك فرص تعاون وتبادل الخبرات في مجال أرشفة الإنترنت مع مؤسسات مختلفة حول العالم.

وتعمل مكتبة الإسكندرية حاليًّا على آليات “الزحف عبر شبكة الإنترنت” مع التركيز على المحتوى المصري والعربي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن فريق مكتبة الإسكندرية قدم أداة “استعراض سجل الزحف” في اجتماع الجمعية العامة للتحالف الدولي لحفظ الإنترنت عام 2016، التي تستعرض عملية التصفح عبر الإنترنت باستخدام رسم بياني وتيسر عملية تتبع سجلات وتقارير التصفح.