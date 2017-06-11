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رئيس البرلمان عن مناقشة «تيران وصنافير»: نرفض «التخوين»
رئيس مجلس النواب علي عبدالعال

رئيس البرلمان عن مناقشة «تيران وصنافير»: نرفض «التخوين»

2017-06-11 13:29:53

رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالحضور فى اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، المنعقدة الآن، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قائلا: “اشكركم عى هذا الحضور المتميز الذى يدل على أهمية الموضوع المعروض”.

وقال رئيس مجلس النواب: “حرصت على الحضور فى هذا الاجتماع لأكون مستمع قبل كل شىء لما يطرح فى هذه القاعة من الخبراء أو من أعضاء مجلس النواب، لاسيما وأن موضوع الاتفاقية حظى باهتمام غير مسبوق فى وسائل الاعلام المختلفة وكل الآراء لها التقدير والاحنرام من هو مع الاتفاقية ومن هو لا يوافق عليها..جميعنا على درجة واحدة من الوطنية وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا يجب لأى منا أن يحتكر الوطنية سواء كان معارض أو موافق على هذه الاتفاقية..كلنا وطنيون كلنا مصريون ونحب هذا الوطن وندافع عن اراضيه..لا يجب لأحد أن يخون الآخر ولا يجب لأحد أن ينتقص من وطنية الآخر أيا كانت وجهة النظر”.

وتابع عبد العال: “للجميع الحق فى ابداء الرأى، وللجميع أن يحترم من يبدى رأيه سواء أكان هذا الرأى معارض لهذه الاتفاقية أو متفق معها، كل ذلك حر فى إبداء ما يشاء من الاراء وهذا هو حكم الدستور “.

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