افتتح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة محطة طاقة شمسية بالجامعة والتى تم بناؤها بالمدينة الجامعية لتغذية 13 مبنى بها، بالإضافة إلى مبنى المجلس العربي للدراسات العليا بقدرة 660 ك وات .

وأكد العصار إن محطة الطاقة الشمسية قامت بإنشائها شركة بنها للصناعات الإلكترونية إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي بتكلفة 8 ملايين جنيه .

وقال إن المحطة استغرق تنفيذها ثلاثة أشهر وتساهم فى توفير الطاقة الكهربائية للدولة وذلك باستغلال طاقة دائمة ونظيفة وهى الطاقة الشمسية ، مضيفا إلى أنه قد تم التعاقد على تركيب محطة طاقة شمسية أخرى بطاقة 250 ك وات وسيتم الإنتهاء منها خلال أسبوعين بتكلفة 4 ملايين و 375 ألف جنيه ،مضيفا أن الوزارة قامت بتنفيذ 44 مشروع تركيب الواح الطاقة الشمسية فى عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والوزارات المختلفة في عدد من محافظات الجمهورية .

وأشار العصار إلى أن الإنتاج الحربي يدخل مع جامعه القاهرة فى العديد من المشروعات الأخرى منها قيام الوزارة بتطوير معامل كلية العلوم وكذلك مشروع توريد 1700 صنبور لجامعة القاهرة لتغيير صنابير المياه بالجامعة إلى صنابير ضغط ” حساسة” لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على ثروة مصر المائية إلى جانب مشروع توريد 750 ألف تابليت لطلاب جامعة القاهرة ، كما تستفيد الوزارة من خبرات المتخصصين فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة السكة الحديد فى تنفيذ مشروع إنشاء مزلقانات اوتوماتيكية للسكة الحديد ، كما يتم التعاون مع جامعة القاهرة والمعهد القومى للبحوث والالكترونيات ومركز بحوث الإنتاج الحربي ومصانع الإنتاج الحربي لتنفيذ عدادات الكهرباء والمياه مسبوقة الدفع محلية الصنع .‎‏

ومن جانبه أكد ” نصار ” أن المحطة الرئيسية التى سيتم افتتاحها ستساهم فى توفير الطاقة الكهربائية خلال السنه بقدرة 1.3 ميجاوات ، وقال نصار أن إنشاء المحطة سيوفر طاقة كهربائية سنويا فى حدود المليون و404 الاف جنيه وإنها تعد أكبر وأضخم محطة طاقة شمسية صممتها وزارة الإنتاج الحربي لمؤسسة مصرية على مستوى الدولة والتى تعتبر باكورة إنتاج مجموعة من المحطات تم الإتفاق عليها مع الوزارة حيث يجرى حاليا إنشاء محطة طاقة شمسية أخرى بكلية الزراعة بجامعه القاهرة ، موضحا انه مع إنتهاء تنفيذ جميع هذه المحطات ستكون الطاقة الكهربائية المستخدمة بجامعة القاهرة 90% منها طاقة شمسية والتى ستوفر 30 مليون جنيه وهى تكلفة استهلاك جامعة القاهرة خلال عام .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه المبادرة التى قامت بها الجامعة لاستغلال الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة موفرة ودائمة طول العام فى مصر يخفف من الضغط على كاهل موارد الدولة من استهلاك الطاقة الكهربائية وكذلك تعتبر خطوة لتشجيع الصناعة الوطنية ومثل يحتذى به للتكامل بين مؤسسات الدولة.

كما أشاد رئيس الجامعة بالدور الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي فى دعم مؤسسات الدولة من خلال الدعم الذى تقوم به لتنفيذ المشروعات القومية بما يوفر عائد اقتصادى ضخم للبلاد ويساهم فى تشجيع ودعم الصناعة الوطنية ، مؤكدا على ثقته التامة فى تصنيع الإنتاج الحربي بما يمتلكه من مقومات وإمكانيات تكنولوجية وبشرية هائلة