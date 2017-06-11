"الصوم الديجيتال".. مبادرة للبعد عن التكنولوجيا الحديثة2017-06-11 13:30:53
بهدف إعادة إحياء تقاليد وعادات رمضان الأصيلة ، أعلنت شركة إنرشيا عن إطلاق مبادرة لتحقيق هذه الغاية فمع التطور التكنولوجي المتلاحق خلال السنوات الأخيرة بات الكثير من الناس من مختلف الأعمار يقضون مايقرب من 80 % من وقتهم في إستخدام الهواتف المحمولة خلال اللقاءات الإجتماعية لتصفح مواقع التواصل الإجتماعي كالفيس بوك ، إنستاجرام وسناب شات بدلا من القيام بواجباتهم الإجتماعية مع الأهل والأصدقاء.
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع بنك الطعام المصري بهدف إستعادة ذكريات رمضان عن طريق البعد عن التكنولوجيا الحديثة حيث يقوم المشاركون في المبادرة بوضع هواتفهم المحمولة في خزائن خاصة موجودة بمنفذ محدد خاص بإنرشيا وفي مقابل كل نصف ساعة يتوقفون خلالها عن إستخدام هواتفهم يتم التبرع بأربع وجبات طعام للمحتاجين.
ومن جانبه، علق المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا على المبادرة قائلا ” إن واحدة من أهم الجوانب الهامة لمجتمعاتنا هو الرابط الذي يجمعنا ببعضنا البعض ، والتكنولوجيا هي قوة عظيمة تقرب بين الناس إلا أنه ورغم ذلك فقد أساء الكثيرون إستخدام هذه المنحة والنتيجة أصبحت عكسية ، فالتفاعل بين الناس أصبح أقل مع من هم متواجدين إلى جوارهم وذلك بسبب إنغماسهم بشكل زائد عن الحد في عوالمهم الرقمية.
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