التعليم تعتمد العينة العشوائية للغة الفرنسية بالثانوية العامة بنسبة 96.6%2017-06-11 13:26:37
اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي – رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية) بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016 /2017.
وقال حجازى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد عقب امتحاني الفيزياء والتاريخ ، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية) التي أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها يوم الثلاثاء الموافق 6 /6 /2017 على النحو التالي:
عدد أوراق العينة (20581) كراسة امتحان، وعدد الناجحين (19890) طالبا/ طالبة ، والنسبة المئوية للنجاح (96.6%)، بينما سجلت خلال امتحانات العام السابق 2015 /2016 (98.46%).
وجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية فى هذه المادة بلغ 2080 طالبا/ طالبة من إجمالي عدد طلاب العينة، وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:
- حصول عدد (6480) طالبا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى أقل من (100%) وذلك بنسبة تبلغ (32.58%) من إجمالي العينة.
- حصول عدد (4293) طالبا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21.58%) من إجمالي العينة.
- حصول عدد (2941) طالبا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (14.79%) من إجمالي العينة.
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