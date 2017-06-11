أكد الناقد الرياضي عمرو عزت، أن تشكيلة المنتخب المصري في مباراة اليوم لن تختلف كثيرا، مشيرا إلى أن رؤية المدير الفني لـ”الفراعنة” هكتور كوبر تعتمد على ثبات التشكيل والخطة.

وأعلن عمرو عزت من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أن التغيير الواحد في تشكيل اليوم سيكون نزول رمضان صبحي أوعمرو وردة على حساب اللاعب محمود “تريزيجيه” الذي أصيب خلال التدريبات التأهيلية.

وأشار إلى أن ثبات التشكيل والخطة في المنتخب خلق انسجاما بين لاعبي المنتخب بالمباريات الهامة، مؤكدا أن كوبر يواجه انتقادات بشكل دائم على الرغم من تحقيقه نتائج جيدة.

وتكهن أن يتم الدفع بعصام الحضري كحارس مرمى في التشكيلة الأساسية، موضحا وجود خلاف بين هكتور كوبر الذي يريد الدفع بالحضري ومدرب حراس المرمي أحمد ناجي يريد الدفع بأحمد الشناوي.

وأعرب عن تخوفه من ما أعتبره “غموض” حول أسلوب وخطط المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول نظرا لأنه تم تعيينه مؤخرا.

وتوقع أن ينتهي لقاء اليوم بالتعادل، مشيرا إلى ان المنتخب المصري لم يفوز على المنتخب التونسي منذ 2002 في مباراة رسمية.

ومن المقرر، أن يخوض “الفراعنة” بقيادة المدير الفني الارجنتيني هكتور كوبر أولى لقاءاته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب التونسي أو “نسور قرطاج” كما يلقبه البعض على ملعب “رادس” في العاصمة التونسية اليوم الأحد.