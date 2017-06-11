تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للاعب التركي أردا توران لاعب فريق برشلونة الإسباني مرتديا الزي السعودي أثناء تواجده في المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة.

وظهر توران في الصورة وهو مرتدياً الزي السعودي بالثوب الأبيض.

وكان توران قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل أيام بعد واقعة طرده من معسكر منتخب بلاده، على خلفية تعديه على أحد الصحفيين.