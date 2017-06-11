ينصح طبيب العلاج التجانسى مارك بيرسى أطباء العظام بضرورة الإسراع فى علاج آلام فك الأسنان الناتج عن الضغط العصبى وصرير الأسنان و العنق.

وأوضح الطبيب الفرنسى أن الألم يأتى بسبب خلل فى عمل المفصل بين الفك السفلى والعظم الصدغي.. ويبحث الطبيب عن سبب الألم على تسوس فى الأسنان أو الخراج أو ضرس العقل أو تغيير حشو.. وهناك سبب آخر هو الضغط على الأسنان بالليل وأنت نائم بسبب الضغوط النفسية وهى تسبب فساد الميناء والعضلات المفصلية.. كذلك تآكل فى غضاريف الفك مما يستدعى تدخل الطبيب لعمل اللازم قبل تفاقم المشكلة أكثر من ذلك.