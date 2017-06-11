أجابت الحكومة المصرية، في تقريرها الذي قدمته للبرلمان، على عدد من التساؤلات، حول اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

وفي إجابتها على أحد التساؤلات، الذي تم الاستفسار فيه عن هوية الجزيرتين، وهل هما مصريتان، قالت الحكومة: “مصر احتلت الجزيرتين، بناء على طلب ومباركة المملكة العربية السعودية، لحمايتها من التهديدات الإسرائيلية، ولم تقر مصر أبداً بملكيتها للجزيرة، بل أقرت في رسائل عديدة للأمم المتحدة وسفراء أمريكا وبريطانيا، بأحقية السعودية وملكياتها المطلقة للحزيرتين”.

وأوضحت الحكومة، في تقريرها، أن مصر تعرف حدودها جيداً، وهي على يقين بأن الجزيرتين سعوديتان، حتى قبيل أن يرسل العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود، خطابه الذي طلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين، وحمايتها من الأطماع الإسرائيلية.