فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة فجر اليوم الأحد بصعوبة على منتخب تايوان بثلاثة اشواط لشوطين 25 – 23 و23 – 25 و25 – 17 و20 – 25 و15 – 12، وذلك في إطار الدورة الثانية للدوري العالمي.

وكان منتخب تونس قد تلقى أول أمس هزيمة مفاجئة أمام كازاخستان بثلاثة أشوط لشوط واحد، ورغم ذلك فإنه لم يفقد حظوظ التأهل إلى دورة الصعود بالمجموعة الثانية التي ستحتضنها المكسيك بداية من يوم 17 يونيو/حزيران الجاري.

ويسعى منتخب تونس لتحقيق انتصار جديد الليلة حين يواجه الجبل الأسود في الجولة الأخيرة من منافسات المرحلة الثانية للدوري العالمي للطائرة التي تحتضنها العاصمة التونسية على امتداد ثلاثة أيام، وذلك من أجل الإبقاء على حظوظ التأهل لدورة الصعود.