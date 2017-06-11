نسبة المشاركة في انتخابات الجولة الاولى الفرنسية بلغت % 19.24 حتى منتصف اليوم‎

اعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ان نسبة المشاركة في الجولة الاولى من الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم الاحد بلغت 19.24 %عند الساعة 12 ظهرا و مقابل 21.06 %في عام 2012.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أدلى بصوته برفقة زوجته في بلدية مدينة “لو توكيه” بشمال فرنسا وسط اجراءات امنية مشددة واتخذ صورا تذكارية مع المواطنين الذين تجمعوا بكثافة حول البلدية لتحيته.. كما صوتت مارين لوبن مرشحة اليمين المتطرف الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت الشهر الماضي في بلدة “هينان بومون”.

وتستمر عملية التصويت حتى السادسة مساء بينما في المدن الفرنسية الكبرى ستغلق الصناديق في الثامنة مساء.