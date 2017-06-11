اعتقال ثلاثة ركاب بعد هبوط طائرة اضطراريا في كولونيا‎

أعلنت شرطة كولونيا اليوم الأحد إعتقال 3 أشخاص بغرب ألمانيا علي خلفية محادثات مريبة جرت بينهم ، ووجود حقيبة مثيرة للشك علي متن طائرة تابعة لشركة “إيزي جيت” هبطت اضطراريا لإجراء تفتيش أمني.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن متحدث أمني بالشرطة قوله إن “الطائرة كانت متجهة إلى لندن عندما أبلغ الركاب طاقم الطائرة بأن عددا من الرجال علي متنها كانوا يتحدثون بمواضيع ذات طابع إرهابي.”

وأضاف إنه بعد هبوط الطائرة في منطقة آمنة داخل المطار الخامس في ألمانيا ، أنزلت الشرطة الاتحادية جميع الركاب ال151 بطريقة التزحلق الاضطراري وعزلت حقيبة ظهر تعود إلى الثلاثة ركاب المشتبه بهم.

وتم تسليم الرجال الثلاثة إلى الشرطة الجنائية في كولونيا من دون أن ترد تفاصيل حول محتويات الحقيبة أو مدى حقيقة التهديد الإرهابي.