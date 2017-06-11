 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 01:43 مساءً
روابط سريعة
اعتقال ثلاثة ركاب بعد هبوط طائرة اضطراريا في كولونيا‎
كلابشات ضبط اعتقال سجن معتقل

اعتقال ثلاثة ركاب بعد هبوط طائرة اضطراريا في كولونيا‎

2017-06-11 13:28:26
أ ش أ

أعلنت شرطة كولونيا اليوم الأحد إعتقال 3 أشخاص بغرب ألمانيا علي خلفية محادثات مريبة جرت بينهم ، ووجود حقيبة مثيرة للشك علي متن طائرة تابعة لشركة “إيزي جيت” هبطت اضطراريا لإجراء تفتيش أمني.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن متحدث أمني بالشرطة قوله إن “الطائرة كانت متجهة إلى لندن عندما أبلغ الركاب طاقم الطائرة بأن عددا من الرجال علي متنها كانوا يتحدثون بمواضيع ذات طابع إرهابي.”

وأضاف إنه بعد هبوط الطائرة في منطقة آمنة داخل المطار الخامس في ألمانيا ، أنزلت الشرطة الاتحادية جميع الركاب ال151 بطريقة التزحلق الاضطراري وعزلت حقيبة ظهر تعود إلى الثلاثة ركاب المشتبه بهم.

وتم تسليم الرجال الثلاثة إلى الشرطة الجنائية في كولونيا من دون أن ترد تفاصيل حول محتويات الحقيبة أو مدى حقيقة التهديد الإرهابي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3