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أوبونجو يغيب عن أسود الكاميرون في كأس القارات 2017
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أوبونجو يغيب عن أسود الكاميرون في كأس القارات 2017

2017-06-11 13:12:26

قال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الأحد، إن المدافع أمبرواز أويونجو، سيغيب عن كأس القارات في روسيا، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة، خلال مباراة المغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأصيب أويونجو بتمزق في أربطة الركبة خلال المباراة في مواجهة المغرب ، والتي انتهت بفوز الكاميرون 1-0 أمس السبت.

وأضاف الاتحاد الكاميروني أن اللاعب المصاب سيتوجه جوا إلى كندا|، للخضوع لجراحة لعلاج الإصابة بعد التشاور مع نادي مونتريال امباكت، الذي يلعب له.

وكان أويونجو الذي انتقل للنادي الكندي قبل ثلاثة أعوام، ضمن تشكيلة الكاميرون الفائزة بكأس أمم أفريقيا في الجابون مطلع العام الحالي، وهو ما ضمن للمنتخب الظهور في كأس القارات.

وفي كأس القارات ستلتقي الكاميرون مع تشيلي في موسكو، ثم تواجه أستراليا في سان بطرسبرج قبل أن تواجه ألمانيا في سوتشي.

ويتوقع أن يتم الإعلان في وقت لاحق من اليوم الأحد، عن بديل لأويونجو بينما تتوجه الكاميرون إلى إسبانيا لخوض مباراة ودية في مواجهة كولومبيا الثلاثاء المقبل في مدريد.

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