استقر الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على استبعاد كل من “أحمد الشناوى حارس المرمى، وحسام عاشور وأحمد الشيخ ورامى ربيعة ومصطفى فتحى” من قائمة مباراة تونس، المقرر إقامتها فى الحادية عشرة من مساء اليوم بتوقيت تونس، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مصر.

وتضم قائمة المنتخب فى رحلة تونس: عصام الحضري (وادي دجلة)، أحمد فتحي (الأهلي)، شريف إكرامي (الأهلي)، عبد الله السعيد (الأهلي)، حسام عاشور (الأهلي)، أحمد حجازي (الأهلي)، أحمد الشناوي (الزمالك)، سعد سمير (الأهلي)، رامي ربيعة (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، محمود عبد المنعم ” كهربا ” (الزمالك)، عمرو جمال (الأهلي)، علي جبر (الزمالك)، مصطفى فتحي (الزمالك)، أحمد الشيخ (مصر المقاصة)، بجانب المحترفين أحمد المحمدى (هال سيتى الإنجليزى)، محمد عبد الشافى (أهلى جدة السعودى)، محمد الننى (الأرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (روما الإيطالى)، عمر جابر (بازل السويسرى)، كريم حافظ (لانس الفرنسى)، رمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى)، عمرو وردة (باوك اليونانى)، سام مرسى (ويجان الإنجليزى)