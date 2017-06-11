حصدت شركة هواوي جائزة “الذكرى العاشرة” التي يمنحها منتدى “Small Cell World Summit” التي أقيمت مؤخرا في لندن، حيث فازت هواوي بالجائزة تقديرا لجهودها في تسريع نشر الخلايا الصغيرة في جميع أنحاء العالم، ومساهمتها البارزة في صناعة الخلايا الصغيرة.

وقالت لجنة الحكام في منتدى “Small Cell World Summit” أنه لتحقيق نجاح كبير، فإنك تحتاج إلى دعم ثابت وقوي وعالمي من الباعة الكبار، وعلى مدى العقد الماضي وقفت شركة هواوي في تحقيق تلك المعادلة، وسواء كنا نحضر أحداثا في آسيا أو أمريكا اللاتينية، أو نتحدث إلى المشغلين في أفريقيا أو أوروبا أو الهند، فإن هناك بائع واحد موجود دائما، يتحدث عن الخلايا الصغيرة، ويضع كل خبرته وراء عمليات النشر واسعة النطاق، في سيناريوهات الأعمال الحاسمة غالبا”.

وقد ساعد حل الخلية الصغيرة من هواوي أكثر من 150 مشغل لتحسين تجربة المستخدم لآلاف المرتفعات فائقة الازدحام، يظهر ذلك في مطار بكين الدولي مع أكثر من 90 مليون مسافر سنويا، إلى استاد عش الطيور في بكين بسعة أكثر من 90،000، ومن أكبر مركز للتسوق في العالم دبي مول، إلى استاد ميستالا في فالنسيا بأسبانيا، وقد حقق حل الخلية الصغيرة من هواوي نموا سنويا أكثر من 100٪ على مدى السنوات القليلة الماضية، ومع أحدث تقرير للسوق Dell’Oro تبين أن حصة خلايا هواوي الصغيرة في السوق العالمية أكثر من 39%. فقد بذلت هواوي جهودا دؤوبة لتحقيق الابتكار التكنولوجي المستمر بهدف تطوير الأعمال، بغرض تعزيز توافق الصناعة ولتقوية النظم الإيكولوجية الصناعية.

وفي نهاية عام 2013، أعلنت هواوي التصميم الرقمي الشامل الأول في صناعة الخلايا الصغيرة، حل LampSite، مع مزايا لتوفير قدرة كبيرة حقيقية، والنشر السريع، والتشغيل البصري والصيانة، ومستقبل التطور التكنولوجي على نحو سلس، وسرعان ما أصبح الخيار الأول للمشغلين لتعزيز تجربة المستخدم، لإطلاق العنان لحركة المعلومات وبناء شبكات موجهة في المستقبل في المطارات ومراكز التسوق والملاعب وغيرها من الأماكن المغلقة متوسطة الحجم والكبيرة.

وفي عام 2015، فاز LampSite بجائزة “أفضل بنية تحتية للجوال” من مؤسسة GSMA في المؤتمر العالمي للجوال 2015، وفي عام 2017، قدمت هواوي نظام LampSite 3.0، وهو أول حل رقمي كامل النطاق في هذه الصناعة للأماكن المغلقة، والذي يدعم مشاركة المشغلين المتعددين ويهدف إلى تعزيز والارتقاء الرقمي لجميع أنواع السيناريوهات في الأماكن المغلقة، فقد أصبح معلما جديدا من ابتكارات الشبكات الداخلية.

وقد تم قبول مفهوم هواوي لترقيم الشبكات الداخلية في الأماكن المغلقة تدريجيا بإجماع لاعبي الصناعة من المشغلين العالميين والمحللين وأصحاب الأماكن والعديد من البائعين الآخرين في جميع أنحاء العالم.

وهو يعزز تطوير الشبكة الداخلية من الهندسة المعمارية التناظرية إلى الهندسة المعمارية الرقمية الشاملة، ومن إدارة الصندوق الأسود إلى الإدارة البصرية، ومن تلبية احتياجات الخدمات الصوتية والتغطية إلى تلبية احتياجات البيانات والسعات، ومن دعم أقل من التكنولوجيا الجديدة لتطور سهل لتكنولوجيا ال 5G الجديدة من خلال ترقيات البرمجيات.

ومع الانتشار واسع النطاق للشبكات الرقمية في الأماكن المغلقة، اقترحت هواوي كذلك مفهوم تمكين الاقتصاد الرقمي في الأماكن المغلقة لتعزيز هذه الصناعة لتسريع بناء البنية التحتية الرقمية في الأماكن المغلقة. وسوف تشجع أيضا المشغلين المتعددين وأصحاب الأماكن وأصحاب المواقع لبناء شبكات داخلية معا، لمساعدة مراكز التسوق، والملاعب الرياضية والمستشفيات وأصحاب الصناعات العمودية الأخرى لتحقيق التحول الرقمي. وهذا سيساعد المشغلين على توسيع حدود أعمالهم من B2C إلى B2V وتحقيق نمو الإيرادات.

كما توصلت هواوي الى تعاون موسع مع وزارة الاتصالات الاندونيسية ولجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية وجمعية الطيران الصينية ولجنة بلدية شانغهاى للاتصالات ومعهد شانغهاى للبحوث الصناعية واكثر من 50 شركة متكاملة ومطوري التطبيقات وشركاء اخرين، فـمن خلال بناء التحالفات الصناعية الوطنية والإقليمية وتعزيز معايير الشبكة في الأماكن المغلقة، هواوي وشركائها أسسوا معا نلظام بيئي صناعي جديد وسرعوا الابتكار وتطبيق التكنولوجيا الرقمية في الأماكن المغلقة.

وقال ريتشي بنج، رئيس خط انتاج خلايا هواوي الصغيرة “إن الخلية الصغيرة باعتبارها رائدة في مجال تكنولوجيا الشبكات المتنقلة والابتكار في مجال الأعمال فهي أهم جزء من بناء شبكة جوال موجهة نحو المستقبل، وستواصل هواوي زيادة استثماراتها في الخلايا الصغيرة”.

وأضاف “بفضل التزام هذه الصناعة بجهود هواوي لتعزيز انتشار الخلايا الصغيرة على نطاق عالمي، وتأمل هواوي أيضا لمواصلة تعزيز التفاعل مع هذه الصناعة وتحقيق التعاون المربح للجانبين، وسوف يسرع ذلك الاقتصاد الرقمي في الأماكن المغلقة لمساعدة المشغلين لفتح حدود جديدة للأعمال التجارية وتحقيق نمو جديد”.